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فيديو - اللاعب المفاجأة .. صانع المحتوى لم يلمس الكرة

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فيديو - اللاعب المفاجأة .. صانع المحتوى لم يلمس الكرة
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كرة القدم

2024-11-12 | 01:53
فيديو - اللاعب المفاجأة .. صانع المحتوى لم يلمس الكرة

صانع المحتوى إيفان بوهاجيروك المعروف باسم "سبرين"

فاجأ ديبورتيفو ريسترا الجميع، بالإعلان عن قائمة فريقه لمواجهة فيليز سارسفيلد، متصدر الدوري الأرجنتيني، في الجولة الـ22 من المسابقة، حيث تضمّن اسماً غريباً، هو صانع المحتوى إيفان بوهاجيروك المعروف باسم "سبرين".
فقد ضمّت القائمة "سبرين" الذي لم يسبق له ممارسة كرة القدم من قبل، حيث ظهر اسمه في التشكيل الأساسي للفريق، حاملاً الرقم 47 في مركز المهاجم، وافترض الجمهور أنها مجرد استراتيجية تسويقية، وتبيّن أنه مُحق، اذ لم يلعب سوى لدقيقة واحدة، ليحل محله غوستافو فرنانديز.
وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، أن سبرين، واسمه الحقيقي إيفان راؤول بوهاجيروك فرنانديز، وهو مؤثر أرجنتيني على موقعيّ التواصل الاجتماعي "تويتش" و"يوتيوب"، غادر أرض الملعب دون أن يلمس الكرة.
ويبلغ سبرين من العمر 24 عاماً، وهو ينحدر من مدينة سانتا، ويتابعه 16 مليون شخص عبر منصات مختلفة، وقد بدأ مسيرته المهنية عبر الإنترنت في العام 2015، ويتضمن محتواه الألعاب والبرامج التعليمية ومدونات الفيديو.


فيديو - اللاعب المفاجأة .. صانع المحتوى لم يلمس الكرة

رياضة

كرة القدم

ديبورتيفو ريسترا

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سبرين

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