فيديو - من هو فينيسيوس جونيور "المُزيّف"؟

بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا (4-0) في الدوري الإسباني

بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا (4-0) في الدوري الإسباني، في مباراة شهدت تألق فينيسيوس جونيور بتسجيل "هاتريك".

ونشر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، فيديو لشخص شبيه بفينيسيوس، وهو يحيي الجماهير على هامش الفوز على أوساسونا في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث جرت المباراة.

والتقطت جماهير ريال مدريد التي تواجدت خارج جدران الملعب صوراً مع واغنر ويليان، أو فينيسيوس "المزيف"، الذي كان يبتسم، كأنه النجم الشهير، مستفيداً من نشره قبل أشهر فيديوهات على تيك توك تُظهر شبهه بالنجم البرازيلي.





