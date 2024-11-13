لاعب ريال مدريد يعتزل في سنّ 19 عاماً !!

نشر لاعب ريال مدريد رسالة مؤثرة عبر إنستغرام

نشر مارك كوكالون، لاعب ريال مدريد، رسالة مؤثرة عبر إنستغرام، أعلن فيها اعتزاله كرة القدم، عن 19 عاماً فقط.

وتعرض لاعب الوسط الشاب لقطع في الرباط الصليبي في أيلول - سبتمبر 2022 في المباراة ضد سيلتيك الاسكتلندي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما، وخلال العملية الجراحية أصيب مفصل اللاعب الشاب ببكتيريا، فتفاقمت إصابته واجبر على اعتزال كرة القدم.

وقال كوكالون "لم أعرف كيف أبدأ هذه الرسالة، لكنني سأفعل من خلال شكر الجميع من أعماق قلبي على كل الدعم الذي قدموه لي طوال الوقت، فقد وصلت إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب في صيف 2016 عندما كنت طفلا ومعي حقيبة ظهر مليئة بالأحلام وكنت سعيدا جداً".

وأضاف "لكنن حياتي تغيرت تماما في 6 أيلول - سبتمبر 2022، عندما تعرضت لإصابة خطيرة في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب، وبعد عدة مضاعفات، أجبرتني الإصابة على اتخاذ القرار الصعب بأن أقول وداعا لكرة القدم".

وتابع "خلال العامين الماضيين، كافحت جسديا وذهنيا بكل ما أوتيت من قوة، وحاولت ما استطعت الاستمتاع بهذه الرياضة مرة أخرى، لكن لم يكن من الممكن التعافي".

وختم "كنت محظوظا لكوني جزءا من أفضل ناد في العالم، وعشت حلما، تعلمت ونضجت كشخص وكلاعب، وسأحمل لبقية حياتي القيم التي غرست في داخلي، فقد علمتني كرة القدم في كل انتصار وفي كل هزيمة أن علينا دائما التغلب على العقبات ومواصلة القتال لتجاوزها، وستكون هذه الدروس جزءا من حياتي إلى الأبد".







