تعاقدات برشلونة بين بيدري وجافي وأراوخو ودي يونغ

لا يبدو أنّ برشلونة مستعد للقيام بتعاقدات كبيرة في سوق الانتقالات

لا يبدو أنّ برشلونة مستعد للقيام بتعاقدات كبيرة في سوق الانتقالات خلال العام المقبل، وهذا بلا شك بسبب وضعه المالي.

ولكن ذلك، يرجع في جزء كبير منه إلى حقيقة أن الأموال المتاحة لدى النادي ستذهب إلى تجديد العقود، إذ لا يزال يتعين على البلاوجرانا ربط عدد من اللاعبين الرئيسيين بعقود تمتدّ أقلّه حتّى العام 2026.

على رأس تلك القائمة بيدري، الذي يُعتبر حجر الزاوية في مشروع برشلونة، ومعه جافي، وتقول صحيفة سبورت إن تجديد العقد لكليهما يسير في الاتجاه الصحيح، وكلاهما حريص على البقاء في النادي.

وعلى الرغم من أنّ تجديد عقد غافي كان أبطأ قليلًا لأنه أراد الانتظار حتى يتعافى أولاً، يبدو أنّ المحاداثات ستسير بنسق أسرع، إذ يتوقع برشلونة أن ينتهي الاتفاق مع كليهما بشكل جيد، وعاجلًا وليس آجلاً، وسيستمر عقديهما حتى العام 2029.

وتأتي بعدها، محادثات تجديد التعاقد مع رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، حيث بدا كلاهما وكأنه موقف صعب بالنسبة للعملاق الكاتالوني، مع عدم اليقين بشأن مستقبلهما، وخاصة بالنسبة للهولندي، اذ لم تتقدم المحادثات مع دي يونج سوى بأجواء من التفاؤل.

لا يبقى سوى وضع إيريك جارسيا وإيناكي بينا، والأمر متروك بيد المدير الرياضي ديكو، حيث أن أداء الثاني يدفع في اتجاه تجديد العقد، في حين أن وضع الأول لم يتضح بعد.









