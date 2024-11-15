الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ريال مدريد يعاني: كيميش مرغوب وراموس خارج الحسابات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ريال مدريد يعاني: كيميش مرغوب وراموس خارج الحسابات
A-
A+

كرة القدم

2024-11-15 | 01:44
ريال مدريد يعاني: كيميش مرغوب وراموس خارج الحسابات

يتواصل الكلام عن مساعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية

يتواصل الكلام عن مساعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد كمّ الاصابات التي ضربت الفريق الأول، وإن قلّصت عودة النمساوي دافيد آلابا من الاصابة مساحة الحاجة الدفاعية.
وفيما تردد أن سيرخيو راموس (38 عاما) عرض نفسه على فريقه الأم، وهو ما رفضه رئيس النادي فلورنتينو بيريث، يبقى المدافع الشهير من دون فريق منذ انتهاء عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.
ويواصل المدافع الأندلسيّ التدريب بمفرده، في انتظار عرض مثير للاهتمام، ويبدو أن كورينثيانز البرازيلي وضعه على جدول أعماله، كما أوضح المدير التنفيذي للنادي في حوار صحفيّ.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل اعلام، أن جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، هو أحد الاحتمالات التي يفكر ريال مدريد فيها بدلا من مواطنه المعتزل توني كروس.
وكان كيميش الهدف الاول للغريم برشلونة، قبل اكتشاف الثنائي الشاب، مارك بيرنال المصاب ومارك كاسادو المتألق، وهما من انتاج لاماسيا، وبكلفة صفر.



ريال مدريد يعاني: كيميش مرغوب وراموس خارج الحسابات

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

دافيد آلابا

سيرخيو راموس

جوشوا كيميش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دييغو فورلان في أول مباراة احترافية في ميادين التنس
صورة قديمة لهيكتور فورت تثير الضحك في برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

صديقة نجم ليفربول تقاضيه بتهمة الخيانة مع صديقتها !!
02:22

صديقة نجم ليفربول تقاضيه بتهمة الخيانة مع صديقتها !!

بعد عامين من تركها من أجل صديقتها

02:22

صديقة نجم ليفربول تقاضيه بتهمة الخيانة مع صديقتها !!

بعد عامين من تركها من أجل صديقتها

افتتاح "ريال مدريد وورلد" المشروع الترفيهي المذهل في دبيّ
01:49

افتتاح "ريال مدريد وورلد" المشروع الترفيهي المذهل في دبيّ

المشروع أطلقه ريال مدريد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

01:49

افتتاح "ريال مدريد وورلد" المشروع الترفيهي المذهل في دبيّ

المشروع أطلقه ريال مدريد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024