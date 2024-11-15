ريال مدريد يعاني: كيميش مرغوب وراموس خارج الحسابات

يتواصل الكلام عن مساعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية

يتواصل الكلام عن مساعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد كمّ الاصابات التي ضربت الفريق الأول، وإن قلّصت عودة النمساوي دافيد آلابا من الاصابة مساحة الحاجة الدفاعية.

وفيما تردد أن سيرخيو راموس (38 عاما) عرض نفسه على فريقه الأم، وهو ما رفضه رئيس النادي فلورنتينو بيريث، يبقى المدافع الشهير من دون فريق منذ انتهاء عقده مع إشبيلية الصيف الماضي.

ويواصل المدافع الأندلسيّ التدريب بمفرده، في انتظار عرض مثير للاهتمام، ويبدو أن كورينثيانز البرازيلي وضعه على جدول أعماله، كما أوضح المدير التنفيذي للنادي في حوار صحفيّ.

من جهة ثانية، ذكرت وسائل اعلام، أن جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، هو أحد الاحتمالات التي يفكر ريال مدريد فيها بدلا من مواطنه المعتزل توني كروس.

وكان كيميش الهدف الاول للغريم برشلونة، قبل اكتشاف الثنائي الشاب، مارك بيرنال المصاب ومارك كاسادو المتألق، وهما من انتاج لاماسيا، وبكلفة صفر.







