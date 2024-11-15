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نادي ألماني يغادر منصة إكس: ساحة لتضخيم الكراهية

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نادي ألماني يغادر منصة إكس: ساحة لتضخيم الكراهية
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كرة القدم

2024-11-15 | 01:47
نادي ألماني يغادر منصة إكس: ساحة لتضخيم الكراهية

نادي سانت باولي هو السادس عشر في ترتيب الدوري الألماني حالياً

أعلن نادي سانت باولي، السادس عشر في ترتيب الدوري الألماني حالياً، أنه سيغادر منصة إكس الاجتماعية بشكل نهائي.
وذكر النادي أن هذه المنصة أصبحت ساحة لتضخيم الكراهية منذ وصول مالكها الجديد، إيلون ماسك، وأنها تريد التأثير في الانتخابات المبكرة المقبلة في 23 شباط - فبراير في ألمانيا .
وانتقد النادي المنصة في بيان جاء فيه أنه منذ أن تولى ماسك ادارة تويتر وحوّلها إلى إكس، باتت آلة كراهية، تنشر العنصرية ونظريات المؤامرة دون عوائق، والإهانات والتهديدات "على أنها حرية تعبير مفترضة".
وحذر النادي أنه "يمكن افتراض أن إكس ستعزز المحتوى الاستبدادي واللاإنساني واليميني المتطرف في الحملة الانتخابية للبوندستاغ ويتلاعب بالخطاب العام".
وعلى الرغم من وجود 250 ألف متابع له، حدّ النادي تدريجياً من حضوره على تويتر، وكتب "سينهي النادي الآن أنشطته على إكس، ولن يتم استخدام الحساب بعد الآن، لكن المحتوى من السنوات الإحدى عشرة الماضية سيبقى على الإنترنت لأنه له قيمة تاريخية".



نادي ألماني يغادر منصة إكس: ساحة لتضخيم الكراهية

رياضة

كرة القدم

سانت باولي

الدوري الألماني

منصة إكس

إيلون ماسك

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