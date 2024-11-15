افتتاح "ريال مدريد وورلد" المشروع الترفيهي المذهل في دبيّ

المشروع أطلقه ريال مدريد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

"ريال مدريد وورلد" أو "عالم ريال مدريد"، هو المشروع الذي أطلقه نادي ريال مدريد الإسباني في مديينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كأول متنزه ترفيهي لنادي كرة قدم في العالم.

ويقع المشروع على مساحة ستة هكتارات، أي ما يعادل ست أضعاف ملعب سانتياغو برنابيو، ويضم نحو 40 تجربة مثيرة، منها الكراسي الطائرة الأعلى في العالم، بارتفاع يزيد عن 140 مترا، والأفعوانية العائلية الخشبية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط (Hala Madrid Coaster).