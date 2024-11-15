افتتاح "ريال مدريد وورلد" المشروع الترفيهي المذهل في دبيّ

"ريال مدريد وورلد" أو "عالم ريال مدريد"، هو المشروع الذي أطلقه نادي ريال مدريد الإسباني في مديينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كأول متنزه ترفيهي لنادي كرة قدم في العالم.
ويقع المشروع على مساحة ستة هكتارات، أي ما يعادل ست أضعاف ملعب سانتياغو برنابيو، ويضم نحو 40 تجربة مثيرة، منها الكراسي الطائرة الأعلى في العالم، بارتفاع يزيد عن 140 مترا، والأفعوانية العائلية الخشبية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط (Hala Madrid Coaster).
كما يمكن للزوار استعادة لحظات لا تُنسى فيThe Real Challenge وRoad to victory أو Bernabéu Experience، وهو معرض يضم الكؤوس الأوروبية التي فاز بها "الملكي"، وMeet the Stars، حيث يمكن للمشجعين التقاط صور مع مجسمات بالحجم الطبيعي للاعبين بارزين في تاريخ ريال مدريد.
وحضر حفل الافتتاح، إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي، وروبرتو كارلوس، سفير النادي، وأجريا مع شخصيات محلية جولة في مرافق المشروع، وشاركا في تدريب شمل أكثر من 100 طفل في مؤسسة ريال مدريد.
وقال بوتراغينيو "نحن على قناعة بأن زوار هذا المتنزه سيشعرون سريعا بكل الأحاسيس والحماس الذي يبثه نادينا وقميصنا، فهنا يحيا جزء مهم ومحبوب للغاية من تاريخنا، وُلد من أحلام وأحاسيس مشجعي ريال مدريد، وكما يقول رئيسنا (فلورنتينو بيريث)، فإن ريال مدريد ينتمي إلى قلوب الناس".