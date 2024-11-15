فيديو - خلال هزيمة الأرجنتين، ميسي ينفعل على الحكم .. أنت جبان

Lionel Messi vs Paraguay al árbitro en su cara:



“Tu eres un CAGÓN, no me estas gustando”



Cualquiera pensaría que esto es mínimo amarilla o roja, no? Pues Messi tiene vía libre de hablarle como quiera a lo árbitros 😂😂😂

pic.twitter.com/XlbEiSW8iN — MT2 (@madrid_total2) November 15, 2024 These are the types of Horrible tackle Lionel Messi has to suffer throughout his career and still managed to stay consistent for over 15+ seasons.



This is Alien stuffs 👽 pic.twitter.com/X3H6N8kE5b — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) November 15, 2024

خلال الخسارة المفاجئة (1-2) لبطل العالم، منتخب الأرجنتين أمام منتخب الباراغواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أميركا الجنوبية، دخل النجم ليونيل ميسي في نوبة غضب شديدة تجاه حكم المباراة أندرسون داروكو.واعترض ميسي على القرارات المتسامحة للحكم، وطالب بإنذار لاعبي باراغواي، بسبب العنف الزائد في التدخلات الفردية تجاهه خصوصاً وتجاه زملائه عموماً.وظهر ميسي وهو يوبخ حكم المباراة، ويشير إليه بإصبعه، ونقلت الصحافة الأرجنتينية عنه قوله "أنت جبان ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب".وعلى الرغم من الهزيمة، تتصدر بطلة العالم الترتيب، برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، وهي تواجه ضيفتها البيرو يوم الثلاثاء المقبل.