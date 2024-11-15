فيديو - خلال هزيمة الأرجنتين، ميسي ينفعل على الحكم .. أنت جبان

خلال الخسارة المفاجئة (1-2) لبطل العالم، منتخب الأرجنتين أمام منتخب الباراغواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أميركا الجنوبية، دخل النجم ليونيل ميسي في نوبة غضب شديدة تجاه حكم المباراة أندرسون داروكو.
واعترض ميسي على القرارات المتسامحة للحكم، وطالب بإنذار لاعبي باراغواي، بسبب العنف الزائد في التدخلات الفردية تجاهه خصوصاً وتجاه زملائه عموماً.
وظهر ميسي وهو يوبخ حكم المباراة، ويشير إليه بإصبعه، ونقلت الصحافة الأرجنتينية عنه قوله "أنت جبان ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب".
وعلى الرغم من الهزيمة، تتصدر بطلة العالم الترتيب، برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، وهي تواجه ضيفتها البيرو يوم الثلاثاء المقبل.