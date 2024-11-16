ما هو مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

كانت بداية الموسم صعبة للغاية بالنسبة لريال مدريد

كانت بداية الموسم صعبة للغاية بالنسبة لريال مدريد، فبعد هزيمتين قاسيتين أمام برشلونة (0-4) وميلان الايطالي (1-3)، كان المدرب كارلو أنشيلوتي تحت ضغط كبير، وهو لا يزال كذلك، على الرغم من سحق أوساسونا (4-09 في نهاية الأسبوع الماضي.

وتقول "دياريو" إنّ إدارة ريال مدريد لديها بعض الشكوك حول استمرار أنشيلوتي كمدرب رئيسي، على الرغم من التفاؤل الأخير بفوز أوساسونا، ويُعتقد أن المواجهة المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ستكون أساسية بالنسبة للإيطالي، الذي قد ينتهي به الأمر إلى إقالته من منصبه.

وإذا حدث ذلك، سيكون تشابي ألونسو هو المرشّح الأوفر حظًّا ليحلّ محله بشكل دائم، الا ان المدرّب الإسباني، لن يغادر باير ليفركوزن حتى نهاية الموسم، ما يعني أن ريال مدريد سيبحث عن خيار قصير الأجل، ووفقا للتقرير، فإن سانتياغو سولاري سيكون مرشحاً جديّاً لتولي هذا المنصب.

كان سولاري سابقاً مدرباً مؤقتاً لريال مدريد لمدة أربعة أشهر بين عامي 2018 و2019، لذلك سيكون هذا الدور طبيعياً ومقبولاً بالنسبة له.







