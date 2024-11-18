فيديو - توقف ديربي كاتالونيا بسبب انهيار السياج

على الرغم من أنها واحدة من المباريات التي تقام ضمن منافسات أحد دوريات الدرجات الدنيا في إسبانيا، الا أن للديربي بين أوروبا وضيفه سانت أندرو أهمية خاصة في كاتالونيا.
كان الشوط الأول مثيراً، وانتهى بتقدم سانت أندرو (4-3)، وسجل مارك خورادو الهدف الخامس، بعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني.
هذا الهدف، أثار جنون جمهور النادي الضيف، ليسقط السياج الفاصل بين المدرجات والملعب، ما دفع الحكم الى ايقاف المباراة، بدعوى الحفاظ على سلامة الجماهير الزائرة، على أن يتم استئنافها في موعد جديد اعتبارا من الدقيقة 48، مع تقدم سانت أندرو (5-3).