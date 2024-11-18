فيديو - توقف ديربي كاتالونيا بسبب انهيار السياج

CE Europa 🔵⚪ VS UE Sant Andreu 🔴🟡



Increible lo vivido hoy en el Nou Sardenya 😮



Ha sido tan grande la euforia vivida en el estadio que el partido se ha tenido que suspender por la caída de la valla donde se situaba la afición de la UESA ‼️



Gracias @_goldeoro_es pic.twitter.com/MoViOB9DkQ — Adrian Fernandez Rodriguez (@Adripubill) November 17, 2024 El tifo que hizo el Sant Andreu en campo del Europa es una salvajada.



Si esto fuera en Inglaterra saldría en todos lados pero como esto lo hizo un equipo de 2 REF catalán nadie dice nada.pic.twitter.com/B0p82oVjgP — Araujismo (fan) (@Araujismoo) November 17, 2024 Aquí estem els andreuencs! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/2VAampuXAS — Unió Esportiva Sant Andreu (@uesantandreu) November 17, 2024

على الرغم من أنها واحدة من المباريات التي تقام ضمن منافسات أحد دوريات الدرجات الدنيا في إسبانيا، الا أن للديربي بين أوروبا وضيفه سانت أندرو أهمية خاصة في كاتالونيا.كان الشوط الأول مثيراً، وانتهى بتقدم سانت أندرو (4-3)، وسجل مارك خورادو الهدف الخامس، بعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني.هذا الهدف، أثار جنون جمهور النادي الضيف، ليسقط السياج الفاصل بين المدرجات والملعب، ما دفع الحكم الى ايقاف المباراة، بدعوى الحفاظ على سلامة الجماهير الزائرة، على أن يتم استئنافها في موعد جديد اعتبارا من الدقيقة 48، مع تقدم سانت أندرو (5-3).