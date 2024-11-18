اشتعلت مجددداً بين واندا وايكاردي والتهمة .. 70 ألف دولار !!

اتهمت واندا نارا زوجها ماورو إيكاردي بسرقة 70 ألف دولار منها

اتهمت واندا نارا، زوجها ماورو إيكاردي، بسرقة 70 ألف دولار منها خلال حادثة عنيفة جمعت بينهما.

ويأتي ذلك بعد الأخبار الواردة من الأرجنتين، حيث ذكر أحد البرامج أن علاقة ماورو وواندا انتهت، وأنها الآن على علاقة مع مغني الراب L-Gante، وقد نشرا صوراً تجمعهما.

وقال الصحفي أنجيل بريتو في البرنامج التلفزيوني، أنّ حادثة عنيفة وقعت في بوينس آيريس في شقة اللاعب حين ذهبت واندا نارا لرؤية ابنتيها إيزابيلا وفرانشيسكا بعد عودتهما من رحلة إلى البرازيل.

كان الوقت متأخراً، وكانت الفتاتان نائمتين عندما اندلع جدال عنيف بين الاثنين، حين أصر إيكاردي أنّه لا يريدها أن تغادر، فأخفى المفتاح لكن واندا قد تمكنت من الاستيلاء على أغراضها والهرب، في ظل اختفاء المبلغ الكبير البالغ 70 الف دولار.

وتلقى ماورو إخطارا باتهام واندا له بالعنف الجنسي المزعوم، مصحوبا بالالتزام بالامتناع عن الاقتراب منها أو تخويفها، بشكل مباشر أو غير مباشر، والسماح لها بالعودة إلى منزلها، وهو مطلوب للظهور في 15 تشرين الثاني - نوفمبر لأول مرة في المحكمة للاستماع إلى إجراءات الطلاق.

وبعد ساعات من ظهور الشكوى، رد مهاجم جلطة سراي نافياً هذه التهم، وقال في برنامج تلفزيوني "الأمر كله مبالغة من جانب واندا، لم أستخدم أي نوع من العنف، لم أتخط أياً من حقوقي داخل منزل"، مضيفاً انها تريد دائما أن تكون خلافاتهما علنية "إنها تنقل كل شيء إلى وسائل الإعلام وتشوه أي شخص لصالح نفسها فقط، لقد فضحتني كأحمق أمام الجميع، والآن تتحدث عن العنف".









