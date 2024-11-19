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هذا ما فعله "دانا" بجوائزها فطلبت تعويضاً عنها

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هذا ما فعله &quot;دانا&quot; بجوائزها فطلبت تعويضاً عنها
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كرة القدم

2024-11-19 | 00:55
هذا ما فعله "دانا" بجوائزها فطلبت تعويضاً عنها

النجاح الحالي لسيدات برشلونة هو نتيجة الجهد على مدى سنوات

من الواضح أن النجاح الحالي لسيدات برشلونة هو نتيجة الكثير من الجهد على مدى سنوات، وقد وضعت العديد من اللاعبات الأسس لفريق يبدو أنه لا يقهر اليوم.
قبل سنوات، كان على الفريق أن يتذوق الانتصارات والهزائم، واحدى لاعباته، كانت إستر روميرو، التي لعبت ثمانية مواسم في النادي موزعة على فترتين (2006-2011 و2013-2016).
لاعبة برشلونة السابقة هي أحدى المتضررات من العواقب الوخيمة لإعصار دانا، وهي تبلغ من العمر حالياً 36 عاما، وقد اعتزلت قبل أربعة مواسم، وتعمل كمدربة في كرة القدم للشابات في اتحاد فالنسيا لكرة القدم، حيث بقيت في المدينة بعد التوقيع مع فريق "ché" في السنوات الأخيرة من حياتها المهنية.
من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، طلبت بطلة الدوري مرتين وكأس الملكة مرتين مع برشلونة من الاتحاد الاسباني (RFEF) الحصول على بديل عن الجوائز المصغرة التي تعتز بها، والتي دمرها الإعصار.
استجاب الاتحاد الإسباني لهذا الطلب بعد ساعات، مؤكدا أننا "في الاتحاد الاسباني سوف نعمل على اعادة جوائز الدوري وكأس الملكة الى إستر روميرو ونحن على يقين من أن لدينا أخبارا جيدة قريبا".



هذا ما فعله "دانا" بجوائزها فطلبت تعويضاً عنها

رياضة

كرة القدم

برشلونة

إستر روميرو

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