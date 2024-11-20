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ليغانيس يستقبل ريال مدريد بفيديو صمم فيه كرة ذهبية وسرقها !!

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ليغانيس يستقبل ريال مدريد بفيديو صمم فيه كرة ذهبية وسرقها !!
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كرة القدم

2024-11-20 | 00:52
ليغانيس يستقبل ريال مدريد بفيديو صمم فيه كرة ذهبية وسرقها !!

يستعد ليغانيس لاستضافة ريال مدريد يوم الأحد المقبل

يستعد ليغانيس لاستضافة ريال مدريد يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة 14 من الدوري الاسباني، في حدث هو الاول منذ العام 2020، حين هبط الفريق الى الدرجة الثانية.
وأراد ليغانيس الترحيب بريال مدريد، ولكن بطريقة غريبة للغاية، ويمكن القول أنها ساخرة، حيث نشر النادي وراعيه مقطع فيديو استخدم "الكرة الذهبية 2025" التي قد يحصل عليها لاعب الميرينغي، البرازيلي فينيسيوس جونيور.
في الفيديو، تُسرق "الكرة الذهبية" من مقرّها في فرنسا، وتمر عبر سانتياغو برنابيو، وتصل إلى حيث سيجلس فينيسيوس في غرفة ملابس فريقه في بوتاركي.
الأمر المضحك في المشهد، هو اللحظة التي يقوم فيها تميمة الفريق "SuperPepino"، بسرقة الجائزة المرموقة حتى لا يظهر النجم البرازيلي إلا بعد المباراة، ويُختتم بعبارة "الأحلام تتحقق في ليغانيس".



ليغانيس يستقبل ريال مدريد بفيديو صمم فيه كرة ذهبية وسرقها !!

رياضة

كرة القدم

ليغانيس

ريال مدريد

الدوري الاسباني

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