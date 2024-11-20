ليغانيس يستقبل ريال مدريد بفيديو صمم فيه كرة ذهبية وسرقها !!

Queridos amigos del @realmadrid, dicen que en Leganés los sueños se cumplen... 😉#LeganésRealMadrid pic.twitter.com/pVZ2wEMU1O — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 19, 2024

يستعد ليغانيس لاستضافة ريال مدريد يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة 14 من الدوري الاسباني، في حدث هو الاول منذ العام 2020، حين هبط الفريق الى الدرجة الثانية.وأراد ليغانيس الترحيب بريال مدريد، ولكن بطريقة غريبة للغاية، ويمكن القول أنها ساخرة، حيث نشر النادي وراعيه مقطع فيديو استخدم "الكرة الذهبية 2025" التي قد يحصل عليها لاعب الميرينغي، البرازيلي فينيسيوس جونيور.في الفيديو، تُسرق "الكرة الذهبية" من مقرّها في فرنسا، وتمر عبر سانتياغو برنابيو، وتصل إلى حيث سيجلس فينيسيوس في غرفة ملابس فريقه في بوتاركي.الأمر المضحك في المشهد، هو اللحظة التي يقوم فيها تميمة الفريق "SuperPepino"، بسرقة الجائزة المرموقة حتى لا يظهر النجم البرازيلي إلا بعد المباراة، ويُختتم بعبارة "الأحلام تتحقق في ليغانيس".