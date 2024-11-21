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فيتور روكي يُلخّص تجربته مع برشلونة

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فيتور روكي يُلخّص تجربته مع برشلونة
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كرة القدم

2024-11-21 | 01:41
فيتور روكي يُلخّص تجربته مع برشلونة

تسبب انضمام فيتور روكي الى برشلونة في العام الماضي بضجيج


تسبب انضمام فيتور روكي الى برشلونة في العام الماضي بضجيج واضح، سرعان ما انتهى، حيث لم يتمكن اللاعب الشاب من فرض ايقاعه كبديل محتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في تشكيلة المدرب السابق تشافي.
ومع اعارته لعام قابل للتجديد الى ريال بيتيس، في صفقة تضمنت خيار التمديد لعام وأحقية الشراء، يعيش روكي فترة مقبولة، حيث سجل ثلاثة أهداف حتى الآن.
وفي حديث صحفي قال فيتور روكي "هل كان الانضمام إلى برشلونة متسرعا؟ نعم، الحقيقة هي أنني كنت في البرازيل، ولم أكن أعرف ما إذا كنت سآتي أم لا، واكتشفت أنني سأحضر إلى إسبانيا قبل حوالي أسبوع فقط، فقد كنت في إجازة ولم أكن أعرف ذلك".
وأضاف "عندما وصلت، أتيحت لي القليل من الفرص، ولم يكن لدي الوقت للتكيف، والحقيقة هي أنني مررت ببعض اللحظات السيئة هناك، لكنها بمثابة تجربة تعليمية، وأنا سعيد جدا لأني تواجدت في برشلونة، فالأشياء التي تعلمتها هناك تساعدني اليوم وأنا سعيد جداً".





فيتور روكي يُلخّص تجربته مع برشلونة

رياضة

كرة القدم

فيتور روكي

برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

تشافي

ريال بيتيس

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