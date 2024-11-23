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منشور باللغة العربية يؤشر لمستقبل صلاح .. ماذا جاء فيه؟

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منشور باللغة العربية يؤشر لمستقبل صلاح .. ماذا جاء فيه؟
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كرة القدم

2024-11-23 | 02:12
منشور باللغة العربية يؤشر لمستقبل صلاح .. ماذا جاء فيه؟

يعتقد مشجعو ليفربول أنهم يعرفون أين يكمن مستقبل محمد صلاح

يعتقد مشجعو ليفربول أنهم يعرفون أين يكمن مستقبل محمد صلاح بعد أن نشر قصة "مشؤومة" على حسابه على انستغرام.
صلاح، حالياً في السنة الأخيرة من عقده مع ليفربول ، ولا يزال التجديد دون أفق، وإذا لم يتم التوقيع في 1 كانونوالثاني - يناير 2025، سيتمكن المهاجم من التفاوض على اتفاق ما قبل العقد مع أندية من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى الرغم من عدم اليقين الذي يحيط بمستقبله، إلا أن صلاح كان في حالة جيدة حيث ساهم بـ8 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة في الدوري، الذي يحتل "الريدز" الصدارة فيه، متقدّماً على مانشستر سيتي الثاني بفرق خمس نقاط في الأسبوع 12.
مساء الخميس، نشر اللاعب المصري قصة غامضة على حسابه على انستغرام، ظهرت فيها اقتباسات مكتوبة باللغة العربية، تقول "أظهرت الأبحاث أن غالبية القرارات البشرية تستند إلى عوامل عاطفية وليست منطقية".
وأضاف "في كثير من الأحيان، نشعر بالرضا حيال شيء ما، ونتخذ القرار بناء على ذلك، ولا يمكننا دائماً شرح سبب إقدامنا على ذلك، نشعر أنها كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت فحسب".
وتابع "20 بالمائة من قراراتنا تعتمد على التحليل المنطقي، والتأثير، و80٪ من قراراتنا تستند إلى قناعات عاطفية".
ومن غير الواضح ما إذا كان المنشور مرتبط بوضعه الحالي في أنفيلد رود، لكن المشجعين سيكونون حريصين على رؤية الكارثة تتضح قريباً.
صلاح هو واحد من ثلاثة لاعبين رئيسيين في ليفربول من المقرر أن تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، إلى جانب فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد.


منشور باللغة العربية يؤشر لمستقبل صلاح .. ماذا جاء فيه؟

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

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