واندا نارا تُطالب ماورو إيكاردي بنصف ثروته

المبلغ يُمثل نصف ثروة إيكاردي البالغة 66 مليون جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة فاناتك التركية أن عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأرجنتينية واندا نارا، طالبت زوجها السابق ومواطنها ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي التركي، بالحصول على مبلغ 32 مليون جنيه استرليني، كتعويض لها بعد الانفصال عنه مؤخراً.

وإذا صحّت المعلومات، فإن المبلغ يُمثل نصف ثروة إيكاردي، البالغة 66 مليون جنيه إسترليني، وطلبها في جانب منه لتسوية الطلاق بينهما، بعد زواج استمر عشر سنوات، ونفقة ولديهما، ونظير تولّيها مهام إدارة أعماله لسنوات طويلة.

وكانت نارا قد ارتبطت قبل إيكاردي مع ماكسي لوبيز، لاعب سامبدوريا الإيطالي الأسبق، ولديها منه ثلاثة أبناء، وهي على علاقة حالياً مع الفنان الشهير مغني الراب L-Gante وقد نشرا صوراً تجمعهما معاً.









