والد نيمار يُحدد وجهة نجله بعد الهلال

جاء كلام سانتوس في ظل التكهنات المحيطة بمستقبل نجله مع الهلال

تحدث والد نيمار سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار، عبر بودكاست (Roundcast) فقال أن نجله سيكون هدية "الميركاتو" المقبل لأي ناد ينتقل إليه.

وجاء كلام سانتوس في ظل التكهنات المحيطة بمستقبل نجله مع نادي الهلال السعودي، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل، بعد أن عاش في صفوفه فترة صعبة بسبب الاصابات، منذ انتقاله إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو في صيف 2023.

وقال سانتوس "دعونا ننتظر، ونشاهد ماذا سيحدث، وكيف سيشعر نيمار حقاً، سيكون حراً في اتخاذ القرار، كما لم يكن أبداً في الماضي، وكونه في سن الـ32 عاماً، فهو سيكون هدية لأي رجل أعمال".

وتابع "خلال مسيرته، كانت الخطة الوحيدة التي وضعناها الذهاب إلى برشلونة، أما الباقي مثل صفقة باريس سان جيرمان فكانت جنونية، وفجرت ضجة، وتكرر الامر من العدم مع الهلال، حيث الأمور حدثت بلا تخطيط".

وختم وسط تكهنات عن عودة محتملة الى نادي الطفولة سانتوس البرازيلي "اليوم نيمار لديه عقد حتى عام 2025، لا نعرف شيئا، أرى التكهنات وبدأنا في الاستعداد لها، وأعلم أن السوق تنتظر لمعرفة وضع اللاعب، لكنه يعود دائما أفضل مما كان عليه، ولن يكون الأمر مختلفاً".





