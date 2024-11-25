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طبيب تجميل يقاضي كريستيانو رونالدو .. إليكم السبب

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طبيب تجميل يقاضي كريستيانو رونالدو .. إليكم السبب
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كرة القدم

2024-11-25 | 00:56
طبيب تجميل يقاضي كريستيانو رونالدو .. إليكم السبب

طبيب التجميل يدعى روشان ويُعرف باسم الدكتور روش

قرر طبيب تجميل يدعى روشان رافيندران، ويُعرف باسم الدكتور روش، مقاضاة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن السبب يعود الى عدم حصول الطبيب على مستحقاته من "الدون"، والتي قدرت بنحو 40 ألف جنيه استرليني، تساوي تكاليف العلاجات التي قام بها، خلال عامي 2021 و2022.
وفيما كان رونالدو آنذاك ناشطاً في مانشستر يونايتد، ذكرت الصحيفة أن تخصصات الطبيب المتمثلة في حقن البوتكس والفيلر والعناية بالبشرة ورفع الحاجبين استفاد منها رونالدو وبعض أفراد من عائلة النجم البرتغالي الشهير.



طبيب تجميل يقاضي كريستيانو رونالدو .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

روشان رافيندران

الدكتور روش

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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