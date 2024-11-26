صورة - إيلون ماسك يتفاعل مع كريستيانو رونالدو

تسبب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، بمفاجأة بتعليقه على الصور التي نشرها كريستيانو رونالدو بعدما قاد فريقه النصر السعودي الى الفوز على مضيفه الغرافة القطري (3-1)، ضمن دوري أبطال آسيا، بتسجيله اثنين من الأهداف.ونشر رونالدو صوراً أرفقها مُغردّاً بعبارة "فوز كبير الليلة ()"، وهو ما علق إيلون ماسك "أهنئك"، ليلقى تفاعلا كبيرا من قبل مشجعي وجماهير النصر.وحقق النصر فوزه الرابع تواليا في خمس مباريات، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري لمنطقة غرب القارة مؤقتا، متقدما بنقطة واحدة على جاره الهلال يلتقي السد القطري اليوم الثلاثاء.