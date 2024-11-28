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دي ماريا يتجاوز صديقه ميسي ويقارع كريستيانو رونالدو

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دي ماريا يتجاوز صديقه ميسي ويقارع كريستيانو رونالدو
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كرة القدم

2024-11-28 | 01:52
دي ماريا يتجاوز صديقه ميسي ويقارع كريستيانو رونالدو

تألق دي ماريا في صناعة الهدفين الثاني والثالث

مع أنه لم يُسجّل، حصل النجم الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا، البالغ من العمر 36 عاما، على جائزة رجل المباراة في فوز فريقه بنفيكا البرتغالي على مضيفه موناكو الفرنسي (3-2) في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
ورفع بنفيكا رصيده الى تسع نقاط في المركز 14 في مرحلة الدوري من المسابقة، فيما يحتل موناكو المرتبة الثامنة برصيد عشر نقاط.
وتألق دي ماريا  في صناعة الهدفين الثاني والثالث، وذكر الموقع الرسمي للمسابقة، أنه وصل الى التمريرة الحاسمة رقم 41 في تاريخ البطولة، متخطيا مواطنه ليونيل ميسي (40)، ومبتعداً بواحدة فقط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو (42 تمريرة حاسمة).
إشارة الى ان دي ماريا سجل هدفين في مرمى بورتو في الدوري المحلي



دي ماريا يتجاوز صديقه ميسي ويقارع كريستيانو رونالدو

رياضة

كرة القدم

أنخل دي ماريا

بنفيكا

موناكو

دوري أبطال أوروبا

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