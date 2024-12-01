هدّاف "ليبرتادوريس" من عامل بناء الى مُنقذ فريقه وهدّاف "ليبرتادوريس"

شوهد في إحدى مباريات الهواة وتم منحه الفرصة مع بوتافوجو

تحوّل جوزيه أنطونيو دوس سانتوس، المعروف بإسم جونيور سانتوس، من عامل بناء الى لاعب كرة قدم في العام 2017، وهو في سنّ الـ23، حين شوهد في إحدى مباريات الهواة، وتم منحه الفرصة مع بوتافوجو، وكان على قدر المسؤولية، فجرى ضمّه الى الفريق الأول.

واليوم، اصبح جونيور سانتوس، مواليد 11 تشرين الاول 1994 (30 عاماً)، هداف بطولة الليبيرتادوريس 2024 وصاحب هدف الحسم في نهائي المسابقة (3-1) في مرمى أتليتكو مينييرو، ليقود بوتافوجو كأول نادي في تاريخ اميركا الجنوبية يتأهل عبر الملحق ويُتوج باللقب.

ففي طريقه الى اللقب، تعادل بوتافوجو في ملحق التأهيل الثاني مع أورورا دي بوليفيا البوليفي (1-1) ذهاباً وسجل سانتوس هدف فريقه، ثم (6-0) إياباً وسجل "سوبر هاتريك".

وفي ملحق التأهيل الثالث، فاز بوتافجو على جاره براجانتينو (2-1) سجلهما سانتوس، ثم تعادل معه إياباً (1-1) بتوقيعه أيضاً.

وفي دور المجموعات، لم يسجل سانتوس سوى في مباراة واحدة من ست، حيث هز الشباك في الفوز على ليجا دي كويتو الإكوادوري (2-1).

وفي ثُمن النهائي، لم يًسجل سانتوس في الفوز على بالميراس البرازيلي (2-1) والتعادل معه (2-2)، وكذلك في ربع النهائي مع جارهما ساو باولو (0-0 و1-1 ثم 5-4 بركلات الترجيح)، وواصل سانتوس صيامه في الفوز (5-0) على بينارول الأوروجوياني (5-0 و1-3).

الا ان سانتوس عوّض بتسجيل هدف الحسم في النهائي (3-1) على أتليتكو مينييرو في الوقت المحتسب البدل عن الضائع، رافعاً رصيده الى عشرة أهداف، مُتوجاً كهدّاف المسابقة.







