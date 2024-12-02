فيديو - هل تسببت السياسة بمقتل 10 مُشجع في غينيا؟

🚨#BREAKING: At least 100 people have died due to clashes between two groups of supporters at a football match in Guinea. pic.twitter.com/Wbk34YCyNI — Abdul khabir jamily (@JamilKhabir396) December 1, 2024 #عاجل‼️🚨 سقوط اكثر 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا pic.twitter.com/SAhjmRrh3G — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 1, 2024

أثناء وبعد مباراة في كرة القدم في مدينة نزيريكوري في غينيا، وقعت اشتباكات جماعية بين المشجعين، وأدت وفقا للمستشفيات المحلية الى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.وأشارت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر طبية أن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا، وأن جثثهم كانت منتشرة في مستشفى ومشرحة المدينة، ونقلت عن أحد الأطباء، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، معلومات عن العدد الكبير من الضحايا.ولا يزال التحقيق جاريا في أسباب الاشتباكات بين المشجعين، حيث أظهرت مقاطع فيديو، لم تتمكن "فرانس برس" من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.وذكرت وسائل اعلام محلية أن المباراة جزء من بطولة مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في أيلول - سبتمبر 2021، والساعي ربما لولاية رئاسية ثانية.