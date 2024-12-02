فيديو - هل تسببت السياسة بمقتل 10 مُشجع في غينيا؟

أثناء وبعد مباراة في كرة القدم في مدينة نزيريكوري في غينيا، وقعت اشتباكات جماعية بين المشجعين، وأدت وفقا للمستشفيات المحلية الى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.
وأشارت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر طبية أن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا، وأن جثثهم كانت منتشرة في مستشفى ومشرحة المدينة، ونقلت عن أحد الأطباء، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، معلومات عن العدد الكبير من الضحايا.
ولا يزال التحقيق جاريا في أسباب الاشتباكات بين المشجعين، حيث أظهرت مقاطع فيديو، لم تتمكن "فرانس برس" من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن المباراة جزء من بطولة مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في أيلول - سبتمبر 2021، والساعي ربما لولاية رئاسية ثانية.