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فيديو - لعب 30 دقيقة مُصاباً بالرباط الصليبي وصنع هدفاً

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فيديو - لعب 30 دقيقة مُصاباً بالرباط الصليبي وصنع هدفاً
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كرة القدم

2024-12-02 | 01:18
فيديو - لعب 30 دقيقة مُصاباً بالرباط الصليبي وصنع هدفاً

قاد فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الى الفوز في نهائي المنطقة الغربية

منذ رحيله عن برشلونة في العام 2022 وحتى اليوم، يواصل الاسباني ريكي بوج، 25 عاماً، رحلة التألق في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، وهو قاد بالأمس فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الى الفوز (1-0) على سياتل ساوندرز في نهائي المنطقة الغربية.
وساعد بوج زميله ديان يوفيلييتش على تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 85، ليتبين لاحقاً أنه لعب لنحو نصف ساعة وهو مصاب بتمزق في الرباط الصليبي.
لن يتمكن لاعب كرة القدم الإسباني، الذي سيتعين عليه الخضوع لعملية جراحية، من اللعب في نهائي كأس الدوري بمواجهة نيويورك ريد بولز في السابع من الشهر الجاري.
ساهم ريكي بوج ب 37 هدفا (17 هدفا و 20 تمريرة حاسمة) في 36 مباراة لعبها مع جالاكسي في العام 2024، وفي مبارياته الأربع في تصفيات كأس أودي 2024 MLS، كانت أرقامه هائلة حيث سجل اربع اهداف و4 تمريرات حاسمة.



فيديو - لعب 30 دقيقة مُصاباً بالرباط الصليبي وصنع هدفاً

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريكي بوج

الدوري الأميركي لكرة القدم

MLS

لوس أنجلوس جالاكسي

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