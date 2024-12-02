باولو ديبالا بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

امتياز نادر باللعب إلى جانب كلّ من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

حظي نجم كرة القدم الأرجنتيني باولو ديبالا، المعروف بموهبته الاستثنائية وبراعته في الملعب، بامتياز نادر باللعب إلى جانب كلّ من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وبدأت رحلة ديبالا مع رونالدو في يوفنتوس باعتراف صريح وغير متوقع، وذلك حين كشف ديبالا بأنه كان "يكره" النجم البرتغالي في يوم من الأيام.

وأمضى الأرجنتيني ثلاث سنوات ناجحة مع رونالدو في يوفنتوس، حققا خلالها لقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وبدأت علاقتهما بمحادثة صريحة على متن إحدى رحلات الفريق.

ففي إحدى المرات، كان لاعبي يوفنتوس مسافرين بالطائرة لخوض إحدى المباريات، وكان ديبالا في المؤخرة حين جاء رونالدو إليه، وتحدّثا عن الحياة بشكل عام لفترة من الوقت، ثمّ اعترف الأرجنتيني أنّه عندما كان طفلاً، كان يكرهه، ثمّ ضحكا على ذلك، وكانا دائماً على علاقة جيّدة.

وعلى الرغم من مشاعره في البداية، إلا أن ديبالا ورونالدو كوّنا علاقة قوية داخل وخارج الملعب، وأشاد الارجنتيني باحترافية زميله السابق وسعيه الدؤوب لتحقيق النجاح، وقال أنّه تعلّم منه التفاني والرغبة في الفوز.

لكن إعجاب ديبالا لا يقتصر على رونالدو، فبعد أن رفع كأس العالم إلى جانب ميسي، يعتبر ذلك الإنجاز لحظة حاسمة في مسيرته.

وفي حين أنّ كلا اللاعبين أثرا عليه بشكل كبير، إلا أن وجهة نظر ديبالا الفريدة من نوعها تقدم للجماهير نظرة ثاقبة نادرة عن الصفات المتناقضة لهذين الرمزين الكرويين، وعندما سُئل عن زملائه المفضلين في الفريق، ذكر اسم جونزالو هيجواين إلى جانب ميسي ورونالدو.







