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برشلونة بين "كافارا" ولياو وكلاهما صعب المراس ومُكلف

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برشلونة بين &quot;كافارا&quot; ولياو وكلاهما صعب المراس ومُكلف
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كرة القدم

2024-12-03 | 01:21
برشلونة بين "كافارا" ولياو وكلاهما صعب المراس ومُكلف

برشلونة يتطلع إلى جلب جناح أيسر من الدرجة الأولى الصيف المقبل

لا يزال برشلونة يتطلع إلى جلب جناح أيسر من الدرجة الأولى الصيف المقبل، بعد أن فشل في  انتداب نيكو ويليامز في فترة الانتقالات الماضية.
اثنان من الأسماء التي تم ربطها لملء هذا الوصف هما نجما الدوري الإيطالي، خفيتشا كفاراتسخيليا ورفائيل لياو.
الأول، يعيش في نزاع على عقده مع فريقه نابولي، ومن المرجح أن يكلف ما لا يقل عن 80 مليون يورو الصيف المقبل، والتفاوض مع المالك أوريليو دي لورينتيس، وهو صعب المراس.
ومع ذلك، تقول سبورت أنّ النادي الكاتالوني ينظر إلى اللاعب على أنه خيار أكثر قابلية للتطبيق من لياو، لاعب ميلان، الذي لا يمر بحالة طيبة مع المدرب باولو سوزا.
وتشير الصحف الكاتالونية إلى أنّ كليهما سيحرصان على الانضمام إلى البلاوجرانا، لكن كفاراتسخيليا سيكون أكثر جدوى اقتصاديّاً بسبب راتبه ولديه أيضاً ميزة كونه الأصغر سنًّا بين الاثنين، فيما يطالب ميلان بأكثر من 150 مليون يورو للتخلّي عن لاعبه.



برشلونة بين "كافارا" ولياو وكلاهما صعب المراس ومُكلف

رياضة

كرة القدم

خفيتشا كفاراتسخيليا

رفائيل لياو

برشلونة

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