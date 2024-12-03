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فيديو - هذه هي صديقة لامين يامال الجديدة

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فيديو - هذه هي صديقة لامين يامال الجديدة
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كرة القدم

2024-12-03 | 01:27
فيديو - هذه هي صديقة لامين يامال الجديدة

دخل نجم برشلونة الصاعد في علاقة عاطفية جديدة

دخل لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، في علاقة عاطفية جديدة مع إحدى المؤثرات عبر منصة تيك توك، حيث شوهد في مقطع فيديو مع عارضة الأزياء الايطالية آنا جيجنوسو، في قرية لاروكا في عاصمة كاتالونيا، وهو ما فسره رواد الإنترنت بأنها صديقته الجديدة.
 

وجاء ذلك بعد المباراة التي شهدت مساء السبت الماضي عودة يامال من الإصابة، والتي لم تُسعف برشلونة، فخسرها أمام لاس بالماس (1-2) في الدوري الإسباني.
وعلى الرغم من أن آنا جيجنوسو ليست معروفة مثل نجم برشلونة، إلا أنها تتمتع بمتابعة مذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديها 595 ألف متابع على إنستغرام و835 ألف متابع آخر على تيك توك، وتبلغ من العمر 19 عاما، أي إنها تكبر لامين بعامين.
وكان يامال انفصل عن صديقته السابقة أليكس باديا وألغى متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.







فيديو - هذه هي صديقة لامين يامال الجديدة

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

آنا جيجنوسو

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