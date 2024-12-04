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فنانة تعلن عن حفلها في سانتياغو برنابيو وريال مدريد ينفي

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فنانة تعلن عن حفلها في سانتياغو برنابيو وريال مدريد ينفي
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كرة القدم

2024-12-04 | 02:27
فنانة تعلن عن حفلها في سانتياغو برنابيو وريال مدريد ينفي

أعلنت الفنانة أنها ستؤدي في حفل يقام في سانتياغو برنابيو

أعلنت الفنانة لولا إنديغو، من خلال مقطع فيديو على شبكاتها الاجتماعية، أنها ستؤدي في حفل يقام في سانتياغو برنابيو في 14 حزيران - يونيو 2025، وذلك بعد الجدل الناتج عن إلغاء هذه الحفلات، بسبب انزعاج الجيران منها، وسعي النادي لإيجاد حلول جذرية وتجميد النشاط الموسيقي حتى ذلك الحين.
وردّ ريال مدريد في بيان "النادي لا يؤكد أية مواعيد لإقامة حفلات موسيقية في ملعب سانتياغو برنابيو حتى يتم إجراء الاختبارات ذات الصلة، للتأكد من أن مروجي الحفلات الموسيقية سيكونون في وضع يسمح لهم بالامتثال للوائح، وبمجرد تنفيذ التدابير الموضوعة بالتنسيق مع الإدارات العامة".
وأضاف "نعيد التأكيد على أن ريال مدريد يعمل بنشاط، جنبا إلى جنب مع مجتمع مدريد ومجلس مدينة مدريد، من أجل الاستدامة والتعايش، بحيث يتم تنفيذ الأنشطة في ملعب سانتياغو برنابيو باحترام كامل، ليس فقط للقانون، ولكن أيضا للبيئة والحيّ".
واضطر النادي الأبيض إلى إلغاء مواعيد الحفلات الموسيقية المقررة في الأشهر الأولى من العام المقبل بسبب احتجاجات الجيران على الضوضاء التي أحدثتها. أجبرت لوائح مجلس مدينة مدريد النادي على عزل صوت الملعب وكذلك تثبيت لوحة صوت لتخفيف وتخفيف ضوضاء هذه الاحتفالات.


فنانة تعلن عن حفلها في سانتياغو برنابيو وريال مدريد ينفي

رياضة

كرة القدم

لولا إنديغو

ريال مدريد

سانتياغو برنابيو

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