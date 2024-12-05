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في مباراته رقم 100 .. قاد فريقه الى "الهزيمة"

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في مباراته رقم 100 .. قاد فريقه الى &quot;الهزيمة&quot;
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كرة القدم

2024-12-05 | 01:33
في مباراته رقم 100 .. قاد فريقه الى "الهزيمة"

سجل الهدفين في هذه المباراة التي تحمل الرقم 300 في مسيرته

قاد كريغ داوسون فريقه وولفرهمبتون الى "الهزيمة" المُنكرة (0-4) أمام مضيفه ايفرتون، في الجولة 14 من الدوري الانجليزي الممتاز بتسجيله هدفين بالخطأ في مرماه، بعدما كان أصحاب الأرض متقدمين بهدفين.
والأسوأ في الأمر، أن داوسون سجل هذين الهدفين في هذه المباراة التي تحمل الرقم 300 في مسيرته في الدوري الانجليزي الممتاز عموماً ومع فريقه وولفرهمبتون خصوصاً.
ويحتل ايفرتون المرتبة 15 في الدوري برصيد 15 نقطة فيما يحتل وولفرهمبتون المركز 19 برصيد 9 نقاط في منطقة الخطر.


في مباراته رقم 100 .. قاد فريقه الى "الهزيمة"

رياضة

كرة القدم

كريغ داوسون

وولفرهمبتون

ايفرتون

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