مطربة إسبانية شهيرة : فينيسيوس جونيور لا يشرب الخمر مطلقاً

لا يشرب الخمر مطلقاً ولم يشرب كأسا من الكحول في حياته

قالت المطربة الإسبانية الشهيرة لولا إنديغو، في برنامج "لا ريفولتا"، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد، لا يشرب الخمر مطلقاً ولم يشرب كأسا من الكحول في حياته.

وقالت إنديغو أن فينيسيوس هو اللاعب الأفضل في العالم، ويستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، التي نالها النجم الإسباني رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي.

وقالت إنديغو "أشجع ريال مدريد من أجل فينيسيوس، عليك أن تدعم أصدقاءك، هو أفضل لاعب في العالم، عندما التقيت به صدمت أنه يمتنع عن شرب الخمر، لم يشرب كأسا من الكحول في حياته، أنا مندهشة من احترافيته".

وتابعت "نحن نلتقي، يأتي لدعمي في مناسباتي، تلك الصورة التي عرضتموها كانت عندما قدمت ألبومي الجديد، وقد حضر، إنه صديق داعم، لم أكن أعرف شيئا عن كرة القدم، لكني أصبحت مشجعة لريال مدريد بسبب فيني".







