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من هم أفضل عشر مدربين في العالم في القرن الحادي والعشرين؟

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من هم أفضل عشر مدربين في العالم في القرن الحادي والعشرين؟
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كرة القدم

2024-12-07 | 04:10
من هم أفضل عشر مدربين في العالم في القرن الحادي والعشرين؟

أصدر موقع غول تصنيفه لأفضل المدربين في القرن الحادي والعشرين

أصدر موقع غول الشهير، المتخصص بكرة القدم، تصنيفه لأفضل المدربين في القرن الحادي والعشرين، واضعاً ثلاثة من الإسبان في المراتب العشر الأولى.
وتصدّر الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، اللائحة، متقدماً على الايطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والانجليزي السير أليكس فيرغسون، المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربهشة التركي.
وحل الألماني يورجن كلوب خامساً والفرنسي زين الدين زيدان سادساً (كلاهما بلا نادي حالياً)، ثم الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، فالإسباني فيسينتي دل بوسكي (بلا نادي) ومواطنه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيطالي أنتونيو كونتي، مدرب نابولي.


من هم أفضل عشر مدربين في العالم في القرن الحادي والعشرين؟

رياضة

كرة القدم

موقع غول

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

كارلو أنشيلوتي

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