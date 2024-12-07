شجار غريب بـ"كرات الثلج" يؤدي الى عقوبات

في المباراة التي جمعت نورشيالاند وأرهوس ضمن الدوري الدانماركي

أدّى شجار بـ"كرات الثلج" بين الجماهير في المباراة التي جمعت ناديي نورشيالاند وأرهوس ضمن الدوري الدانماركي الى غرامات وعقوبات.

فقد قرر الاتحاد الدانماركي لكرة القدم فرض عقوبات على نادي نورشيالاند، بينها غرامة مالية بنحو 708 دولار أميركي، بسبب "الافتقار إلى النظام والأمن في الملعب".

وقال الاتحاد في تبرير قراره إن جماهير كل نادي أطلقت أربع كرات من الثلج خلال المباراة التي أقيمت في 22 تشرين الثاني - نوفمبر الفائت.







