ممفيس ديباي تألق في البرازيل

احتل كورينثيانز المرتبة السابعة في الدوري البرازيلي

بعد خوضه 38 مباراة، احتل كورينثيانز المرتبة السابعة في الدوري البرازيلي برصيد 56 نقطة، على مسافة بعيدة عن المتصدر والبطل بوتافوغو (74 نقطة من 35 مباراة).

وكان الاكثر لفتاً للانتباه في هذا الفريق العريق هذا الموسم، الآداء العالي الذي قدمه لاعبه الهولندي ممفيس ديباي (30 عاماً)، بعدما انضم اليه في التاسع من أيلول - سبتمبر،.

ولعب ديباي 14 مباراة في الدوري، سجل خلالها سبعة أهداف ومرر أربع كرات حاسمة، وكان آخر الأهداف أمس في الجولة الأخيرة أمس في مرمى فلامنغو في الفوز (3-0).







