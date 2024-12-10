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تناول مواد منشطة سعياً للإنجاب فوقع في المحظور

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تناول مواد منشطة سعياً للإنجاب فوقع في المحظور
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كرة القدم

2024-12-10 | 01:08
تناول مواد منشطة سعياً للإنجاب فوقع في المحظور

نجم مشتبه بتورطه في قضية المنشطات في السعودية

ذكرت مصادر إعلامية أن النجم المشتبه بتورطه في قضية المنشطات في الملاعب السعودية هو البرازيلي رومارينيو الذي جاءت نتيجة فحوصه إيجابية.
وقال مصدر مقرب من اللاعب، أن عينة النجم البرازيلي جاءت إيجابية، لكنه تناول منشطات بشكل غير مقصود، لأنه كان يريد إنجاب طفل ثان، ووصف له طبيب بعض الأدوية التي تحوي مواد ممنوعة، دون أن يحذره.
ويسعى محامو رومارينيو، البالغ 34 عاماً، الى تبرئة اللاعب وإثبات حُسن النية، وهو الذي انضم إلى اتحاد جدّة السعودي في العام 2018، ومثله لست سنوات، قبل الانضمام إلى نادي نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.


تناول مواد منشطة سعياً للإنجاب فوقع في المحظور

رياضة

كرة القدم

رومارينيو

اتحاد جدّة

نادي نيوم

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