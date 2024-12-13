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المهاجم الدانماركي يُحطّم الأرقام القياسية مع مانشستر يونايتد

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المهاجم الدانماركي يُحطّم الأرقام القياسية مع مانشستر يونايتد
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كرة القدم

2024-12-13 | 04:28
المهاجم الدانماركي يُحطّم الأرقام القياسية مع مانشستر يونايتد

يحتلّ النادي الإنجليزي المركز السادس في جدول الترتيب

فاز مانشستر يونايتد مساء أمس الخميس على مضيفه فيكتوربا بيلزن التشيكي في الدوري الأوروبي (2-1)، ليحتلّ النادي الإنجليزي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد 3 انتصارات و3 تعادلات في 6 مباريات.
هدفا اليونايتد كانا من توقيع راسموس هويلوند، ليكون المهاجم الدانماركي قد سجّل 10 أهداف أوروبية لمانشستر يونايتد، وأصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف للشياطين الحمر في أوروبّا وهو يبلغ من العمر 21 عاماً.
وتفوق هويلوند على كلّ من ماركوس راشفورد وواين روني، اللذين سجّل كلّ منهما 9 أهداف لليونايتد وهما في سنّ هويلوند نفسها.
أمّا سجّل اللاعب الدانماركي لمانشستر يونايتد في البطولات الأوروبيّة فهو كالتالي:
شارك في 12 مباراة، كان أساسيّاً في 9 منها، ودخل كبديل في 3 مباريات، ونجح بتسجيل 10 أهداف حتّى الآن.
ويتبقى لليونايتد مباراتين في الدوري الأوروبي، ضدّ رينجرز ثمّ ستيوا بوخارست، أمّا مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز فستكون ديربي مانشستر، ضدّ الغريم مانشستر سيتي الأحد المقبل.


المهاجم الدانماركي يُحطّم الأرقام القياسية مع مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

فيكتوربا بيلزن

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