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ما هي قصة الأهداف الأربعة التي أبعدت صلاح عن قمّة أوروبا؟

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ما هي قصة الأهداف الأربعة التي أبعدت صلاح عن قمّة أوروبا؟
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كرة القدم

2024-12-13 | 05:48
ما هي قصة الأهداف الأربعة التي أبعدت صلاح عن قمّة أوروبا؟

سجّل الهدف الوحيد في فوز ليفربول على مضيفه جيرونا

صحيح أن النجم المصري محمد صلاح سجّل الهدف الوحيد في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على مضيفه جيرونا الاسباني في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وقاده الى العلامة الكاملة في صدارة الدور الاول من المسابقة.
وصحيح أن بعض المواقع وشبكات الإحصائيات احتفت بوصول المهاجم المصري إلى هدفه الـ50 في دوري الأبطال، إلا أن الحساب الرسمي للمسابقة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، لم يضع صلاح قائمة الهدافين قائمة الـ10 الأوائل التاريخيين للبطولة.
واحتل صلاح المركز الثالث عشر في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 46 هدفا خلال 85 مباراة، بالتساوي مع إيرلينغ هالاند وأوزيبيو وفيليبو إنزاغي، بإعتبار أنه سجل أربعة أهداف في الأدوار التمهيدية للبطولة، التي لا يعتبرها الاتحاد الأوروبي ضمن الحسابات الرسمية للأهداف المسجلة في المسابقة.



ما هي قصة الأهداف الأربعة التي أبعدت صلاح عن قمّة أوروبا؟

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

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