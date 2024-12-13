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هذه هي المأكولات المفضلّة للنرويجي إيرلينغ هالاند

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هذه هي المأكولات المفضلّة للنرويجي إيرلينغ هالاند
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كرة القدم

2024-12-13 | 05:51
هذه هي المأكولات المفضلّة للنرويجي إيرلينغ هالاند

يتميز مهاجم مانشستر سيتي ببنية جسدية قوية

قال النرويجي إيرلينغ هالاند، في حديث نشرته المنصات الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه يحب الطعام الهندي "أحب الأكل الهندي بكل صراحة، أحب قطع لحم الضأن والدجاج بالزبدة، هذه هي أطعمتي المفضلة، بالإضافة أيضا إلى خبز النان بالثوم".
وتميز مهاجم مانشستر سيتي، البالغ من العمر 24 عاماً، ببنية جسدية قوية دفعت الاعلاميين الى البحث عن تفاصيل نظامه الغذائي ونوعية الطعام الذي يحافظ به على لياقته البدنية.
وعلّق هالاند على ذلك "أنتم لا تأكلون الطعام الذي أتناوله، أنا مهتم بالاعتناء بجسدي، أعتقد أن تناول الطعام المحلي عالي الجودة هو أهم شيء، الناس تقول إن اللحوم سيئة، ولكن أي لحوم؟ اللحوم التي تأتي من محلات الوجبات السريعة؟، أم اللحوم المحلية التي تأكل العشب الأخضر؟، أنا أتناول القلب والكبدة".
ويتساوى هالاند في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع النجم الدولي المصري محمد صلاح حيث سجل كل منهما 13 هدفاً بعد مرور 15 جولة.




هذه هي المأكولات المفضلّة للنرويجي إيرلينغ هالاند

رياضة

كرة القدم

إيرلينغ هالاند

مانشستر سيتي

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