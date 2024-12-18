هل يعود برشلونة الى ملعب كامب نو في الوقت المحدد؟

أيّ عودة إلى ملعب كامب نو، لن تتمّ قبل آذار - مارس المقبل

أكّد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، أنّ أيّ عودة إلى ملعب كامب نو، لن تتمّ قبل آذار - مارس المقبل، لكن هناك مخاوف من تأجيلها لعشرة أشهر.

ففي حديثه مع الصحافة خلال حفل غداء لمناسبة عيد الميلاد، أوضح لابورتا أن برشلونة يريد جعل ملعب كامب نو الجديد حقيقة واقعة، تستمر في التقدم، لكن مع بعض التطورات غير المتوقعة، ولن نعود اليه حتى تنتهي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا على الأقل".

وذكرت صحيفة سبورت، أنه سيتم اتخاذ قرار العودة في بداية آذار - مارس، إذا تأهل برشلونة في المراكز الثمانية الأولى من دوري الابطال، الا ان مقربين من النادي يعتقدون أن العودة قد تكون في أواخر أيلول - سبتمبر من عام 2025.

وإذا حصل ذلك، فإنه سيمثل خسارة كبيرة في الدخل من المباريات ومن الحاجة القانونية الى التفاوض على تعويض مروّجي الموسيقى وتمديد صفقة الإيجار مع مجلس مدينة برشلونة للبقاء في ملعب مونتجويك أيضاً.

ولا يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية بتغيير الملاعب في منتصف مسابقاته، وبالتالي إذا لم يعد برشلونة إلى كامب نو في آذار - مارس ، فلن يتمكن من اللعب فيه في البطولات الأوروبية حتى الموسم المقبل.









