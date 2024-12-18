برشلونة يعلن رسمياً ضمّ إبراهيم ديارا .. "كاكا مالي"

لاعب خط الوسط الشاب البالغ من العمر 18 عاماً

أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع إبراهيم ديارا، لاعب خط الوسط الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي سينضم إلى برشلونة أتلتيك، الناشط في دوري الاتحاد الاسباني الأول.

وأعلن النادي أنه توصل إلى اتفاق مع أكاديمية إفريقيا لكرة القدم من أجل انتقال إبراهيم ديارا، مواليد 12 كانون الاول - ديسمبر 2006، الذي وقع عقدا للفترة المتبقية من الموسم وثلاثة آخرين حتى 30 حزيران - يونيو 2028.

وأعلنت أكاديمية إفريقيا فوت في مالي عن نقل إبراهيم "كاكا" ديارا إلى برشلونة، وقالت "إبراهيم ديارا، المعروف باسم كاكا، غادر الى برشلونة كجزء من تعاوننا مع النادي، نتمنى له الشجاعة والنجاح في هذه المرحلة الجديدة، وترقبوا مسيرته الاستثنائية".

وكان على برشلونة الانتظار لفترة حتى بلغ إبراهيم ديارا سن الرشد للامتثال لقاعدة الفيفا التي تحظر التعاقد مع لاعبي كرة قدم من خارج الاتحاد الأوروبي دون سن 18 عاماً.

ووصف برشلونة لاعب كرة القدم المالي بأنه "لاعب خط وسط بالقدم اليسرى يتمتع بمهارة في استخدام الكرة ولديه نطاق جيد ويتميز ببنيته وقوته البدنية وتعامله مع الكرة وتعدد استخداماته، حيث يمكنه أيضا اللعب كجناح".

وكان إبراهيم ديارا لعب في كأس العالم تحت 17 عاما 2023 مع منتخب مالي الذي احتل المركز الرابع فسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في البطولة.







