الشرطة الاسبانية تعتقل 16 من ألتراس أتلتيكو مدريد

بتهمة الإخلال بالنظام العام والأضرار والاقتحام والدخول غير القانوني

بعد ظهر يوم الأحد الماضي، ألقت الشرطة الاسبانية القبض على 16 من ألتراس نادي أتلتيكو مدريد بتهمة الإخلال بالنظام العام والأضرار والاقتحام والدخول غير القانوني في أحد الشوارع.

كان هؤلاء المشجعون يبحثون عن متطرفين آخرين عند باب بازار صيني، ومن غير المعروف ما إذا كانوا أعضاء في النادي أو أعضاء في "جبهة أتلتيكو".

وقالت صحيفة إلموندو أن هذه القضية يجري التحقيق فيها من قبل ادارة متخصصة في التعامل مع الجماعات العنيفة في الرياضة، وأن هذه الأحداث وقعت بعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي (1-0)، وأن أعمار المعتقلين تتراوح بين 16 و25 عاما.

وقال شهود عيان أن الشبان دخلوا المبنى وهددوا أحد الزبائن وصرخوا عليه، ثم ضربوا الزجاج عند المدخل عدة مرات وكسروه.