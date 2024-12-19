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فيديو - مدفع الألعاب النارية والمتفجرات في نهائي مشتعل !!

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فيديو - مدفع الألعاب النارية والمتفجرات في نهائي مشتعل !!
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كرة القدم

2024-12-19 | 02:23
فيديو - مدفع الألعاب النارية والمتفجرات في نهائي مشتعل !!

تجري الشرطة تحقيقاً بعد أن أطلق مثير شغب النار على رجال الامن

تجري الشرطة تحقيقاً بعد أن أطلق مثير شغب النار على رجال الامن بمدفع الألعاب النارية خلال نهائي كبير كان لا بد من إيقافه في الدقيقة 84.
وحاول مئات المشجعين اجتياح الملعب خلال نهائي كوبا كولومبيا يوم الأحد بين أتلتيكو ناسيونال وأميركا دي كالي، واشتبكوا مع رجال الشرطة، الذين احتاج ثلاثة منهم إلى علاج في المستشفى.
وبدأ أحد مشجعي أميركان في إطلاق النار على رجال الشرطة مستخدماً مدفع الألعاب النارية والمتفجرات، وأطلق "صواريخ" مستمرة عليهم ما أجبرهم على حماية أنفسهم من الهجوم بدروع مكافحة الشغب.
وكانت الناديان الكولومبيان يلعبان مباراة الإياب من نهائي مسابقة الكأس، بعد ان فاز أتلتيكو في مباراة الذهاب (٣-١) قبل لقاء أميركا كالي على أرضه، وكانت المباراة متعادلة سلباً عندما دفع العنف في المدرجات الحكام إلى إيقافها، ليتم منح الكأس لأتلتيكو.





فيديو - مدفع الألعاب النارية والمتفجرات في نهائي مشتعل !!

رياضة

كرة القدم

أتلتيكو ناسيونال

أميركا دي كالي

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