فيديو - مدفع الألعاب النارية والمتفجرات في نهائي مشتعل !!

Los vándalos de Barón Rojo Sur no dejaron terminar el encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali en el Pascual Guerrero, Malos perdedores sin duda, el cuadro verdolaga es campeón de la copa pic.twitter.com/XyUrlLtMQE — ¿Por qué es tendencia Colombia? (@tendencias2024) December 16, 2024

تجري الشرطة تحقيقاً بعد أن أطلق مثير شغب النار على رجال الامن بمدفع الألعاب النارية خلال نهائي كبير كان لا بد من إيقافه في الدقيقة 84.وحاول مئات المشجعين اجتياح الملعب خلال نهائي كوبا كولومبيا يوم الأحد بين أتلتيكو ناسيونال وأميركا دي كالي، واشتبكوا مع رجال الشرطة، الذين احتاج ثلاثة منهم إلى علاج في المستشفى.وبدأ أحد مشجعي أميركان في إطلاق النار على رجال الشرطة مستخدماً مدفع الألعاب النارية والمتفجرات، وأطلق "صواريخ" مستمرة عليهم ما أجبرهم على حماية أنفسهم من الهجوم بدروع مكافحة الشغب.وكانت الناديان الكولومبيان يلعبان مباراة الإياب من نهائي مسابقة الكأس، بعد ان فاز أتلتيكو في مباراة الذهاب (٣-١) قبل لقاء أميركا كالي على أرضه، وكانت المباراة متعادلة سلباً عندما دفع العنف في المدرجات الحكام إلى إيقافها، ليتم منح الكأس لأتلتيكو.