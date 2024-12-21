هل يحقق سيميوني الليلة ما عجز عنه خلال عقد ونصف؟

يستضيف ملعب لويس كومبانيس الليلة قمّة الجولة 18 من الدوري الإسباني

يستضيف ملعب لويس كومبانيس الليلة قمّة الجولة 18 من الدوري الإسباني "لا ليغا"، حيث يلعب برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد.

ويتصدر برشلونة الدوري بـ38 نقطة، بفرق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف، والذي يملك مباراة أقل، ونقطة واحدة عن ريال مدريد وله مباراة أصل أيضاً.

والمفارقة أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو منذ كانون الأول - ديسمبر 2011، فشل في تحقيق أي فوز في ملعب البارسا خلال عقد ونصف العقد تقريباً، حيث قاد فريقه في 36 مباراة ضد برشلونة في كل البطولات، حقق خلالها 5 انتصارات فقط وتعادل 11 مرة وخسر في 20.

وجاءت أربعة من انتصارات أتلتيكو الخمسة على ملعبه، في دوري أبطال أوروبا (1-0) في 2014، و(2-0) في 2016، وفي الدوري المحلي (1-0) في موسم 2020-2021، و(2-0) في موسم2021-2022.

وفاز الفريق العاصميّ (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، خلال شهر كانون الثاني - يناير 2020.

عموماً، زار أتلتيكو مدريد ملعب البارسا في عهد سيميوني 17 مرة، خسر في 10 منها وتعادل في 7 ولم يحقق أي انتصار، لكنه حقق تعادلاً (1-1) في موسم 2013-2014 كان كافياً لإحراز اللقب، حيث كان برشلونة بحاجة للفوز كي يتوج بلقب الدوري.







