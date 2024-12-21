موهبة مغربية جديدة في الدوري الإنجليزي

بات قريباً من التعاقد مع نادي كريستال بالاس

كشفت تقارير فرنسية، أن الموهبة المغربية عثمان معمة، مواليد 2005، بات قريباً من التعاقد مع نادي كريستال بالاس، الذي يحتل المركز 15 في الدوري الانجليزي.

ولد معمة في فرنسا من أبويين مغربيين، وهو مؤهل قانونيا لتمثيل منتخبيّ المغرب وفرنسا، وقد انضم وهو في سنّ الحادية عشر الى مدرسة شُبّان مونبلييه، ولعب 30 مباراة مع فريق تحت 19 عاماً، أسهم خلالها في تسعة أهداف، ورقيّ للفريق الثاني حيث لعب 27 مباراة فسجل 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

تم ترفيعه الى الفريق الأول بقرار من المدرب ميشيل دير زاكاريان في موسم 2023-2024، وخاض أول مباراة له في الدوري الفرنسي في شهر أيار - مايو الماضي أمام موناكو في الجولة 33 من المسابقة.

شارك في صفوف منتخب المغرب للشباب في العام 2023 خلال المباراة الودية التي فاز بها منتخب بلجيكا بهدفين دون رد، وكان شارك في 13 مباراة مع صغار "أسود الأطلس" وسجل 4 أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين.







