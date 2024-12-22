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خطيبة جورجينيو تواجه صديقته السابقة في منزلها !!

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خطيبة جورجينيو تواجه صديقته السابقة في منزلها !!
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كرة القدم

2024-12-22 | 06:19
خطيبة جورجينيو تواجه صديقته السابقة في منزلها !!

واجهت خطيبة النجم البرازيلي جورجينيو امرأة في وقت متأخر من الليل

واجهت خطيبة نجم كرة القدم البرازيلي جورجينيو، امرأة في وقت متأخر من الليل بسبب صديقها النجم.
وظهرت المغنية كاثرين هاردينغ، التي واعدت الممثل جود لو سابقاً، على الباب وهي تطالب بمعرفة ما حدث بين فانيسا ساندورا ولاعب وسط أرسنال.
وجرت المواجهة في منزل فانيسا، التي قالت إنّها شعرت بالرعب، حين طرق شخص باب منزلها دون سابق إنذار في وقت متأخر من الليل، وحين نظرت بكاميرا الباب وجدت أنّها امرأة لا تعرفها، عرّفت عن نفسها أنّها خطيبة جورجينيو، وطلبت السماح لها بالدخول.
وكانت فانيسا التقت باللاعب الدولي الإيطالي المولود في البرازيل ثلاث مرات منذ عدة سنوات، ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت تتلقى مكالمات من رقم مجهول، فلم تردّ، ليتّضح أنّها كاثرين، والتّي عندما لم تتلق الرد، قصدت منزلها بعد أن حصلت على عنوانها ورقم هاتفها من صديق سابق.
سمحت فانيسا لكاترين لها بالدخول، وتحدثتا بصراحة، وأوضحت لها، أنها التقت بجورجينيو في الماضي لكنّها لا تحبّ كرة القدم واللاعب ليس من نوعها المفضّل، فحذفته من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها في عام 2022.
وأضافت فانيسا أنّ صديقها السابق اتصل بكاثرين ليخبرها عن لقاءاتها مع جورجينيو، في محاولة لإثارة المتاعب، ليس الا.


خطيبة جورجينيو تواجه صديقته السابقة في منزلها !!

رياضة

كرة القدم

جورجينيو

كاثرين هاردينغ

فانيسا ساندورا

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