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محمد صلاح يُسطّر أرقاماً خيالية في الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد صلاح يُسطّر أرقاماً خيالية في الدوري الإنجليزي الممتاز
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كرة القدم

2024-12-23 | 00:49
محمد صلاح يُسطّر أرقاماً خيالية في الدوري الإنجليزي الممتاز

تألق محمّد صلاح في الفوز على توتنهام بنتيجة (6-3)

تألق محمّد صلاح في الفوز على توتنهام بنتيجة (6-3)، واصبح أوّل لاعب على الإطلاق يصل إلى 10 أهداف أو أكثر ومثلها من التمريرات الحاسمة قبل عيد الميلاد.
وسجّل اللاعب المصري هدفيه الـ14 والـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوّق بفرق هدفين عن النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر 12 مباراة له.
وسجّل صلاح 12 هدفاً في آخر 12 مباراة خاضها، وإذا أنهى لاعب ليفربول الموسم كأفضل هداف فسيعادل رقم تييري هنري القياسي في الفوز بالحذاء الذهبي أربع مرات، كما أنّ هاري كين وآلان شيرر هما الوحيدان، غير صلاح، اللذان يملكان 3 أحذية ذهبية.
وتقدّم صلاح أيضاً إلى المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، فأهدافه الـ229 التي سجلها جعلته يتقدم بفرق هدف واحد عن المهاجم الإسكتلندي السابق بيلي ليديل، ويمكن له الآن أن يضع نصب عينيه جوردون هودجسون الذي سجل 241 هدفاً للنادي بين عامي 1925 و1936.
لكن لا يزال أمامه طريق طويل ليتفوق على إيان راش (346 هدفاً) ويصبح الهداف التاريخي لليفربول، وهو أمر يبدو مستبعداً بالنظر إلى عمر صلاح (32 عاماً) وحقيقة أن عقده سينتهي في الصيف المقبل.
وبعد صناعته لهدفي دومينيك زوبوسزلاي ولويس دياز يوم الأحد، أصبح صلاح صاحب 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، متفوقاً بتمريرة حاسمة واحدة على بوكايو ساكا الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمام أرسنال يوم السبت.
وكانت هاتان التمريرتان الحاسمتان رقم 79 و80 لصلاح في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما وضعه في المركز العاشر في قائمة الهدافين على الإطلاق، متساوياً مع أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام، وبات في المركز الأول للفوز بجائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب مكرراً ما حققه في 2021-22.
وفي الاحصاءات، فإن "الفرعون المصري"، هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 10 أهداف أو أكثر ومثلها من التمريرات الحاسمة قبل عيد الميلاد، كما أنه أول لاعب منذ بداية المسابقة في عام 1992 يحقّق أكثر من 10 أهداف وأكثر من 10 تمريرات حاسمة في أربعة مواسم متتالية.
كما أنّ هذا هو الموسم السادس في الدوري الممتاز الذي يسجل فيه صلاح أكثر من 10 أهداف ويصنع أكثر من 10 أهداف، وهو أكبر عدد من المواسم في تاريخ المسابقة، متفوقاً على واين روني صاحب الخمسة مواسم.
ويمتلك صلاح الآن 172 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرته الكروية، أقلّ بثلاثة أهداف فقط عن الأسطورة أرسنال هنري.
وبمعدّله التهديفي هذا، يمكنه أن يتفوق على هنري وفرانك لامبارد وسيرجيو أجويرو وأندرو كول ليصبح رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية الموسم.


محمد صلاح يُسطّر أرقاماً خيالية في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

كرة القدم

محمّد صلاح

توتنهام

ليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز

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