فيديو - نافاس باكياً يعلّق حذاءه .. 15 لقباً بينها كأسيّ العالم وأوروبا

L’hommage général du Santiago Bernabeu pour le dernier match de la carrière de Jesús Navas. 🤩🇪🇸pic.twitter.com/OkFz0YV9Ef — Actu Foot (@ActuFoot_) December 22, 2024

وضع خيسوس نافاس بالأمس حدّاً لمسيرة رائعة، للاعب بلغ من العمر 39 عاماً، وهو المولود في 21 تشرين الثاني - نوفمبر 1985.وكانت هزيمة فريقه اشبيلية (2-4) أمام مضيفه ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني، المحطة الأخيرة في مسيرة اللاعب، حيث احتفى به "الفريق الملكي" بممر شرفيّ، وتسلّم من لوكا مودريتش قميصاً موقعاً من جميع لاعبيه، بعدما كُرّم الأسبوع الفائت في ملعب سانشيز بيزخوان في الأندلس.وتعتبر مسيرة نافاس من الأروع، فقد حاز خلالها على كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 مع منتخب اسبانيا التاريخي، وجدد فوزه باللقب الأوروبي في ألمانيا 2024، الى دوري أمم أوروبا لموسم 2022-2023.أما على صعيد الأندية، فقد نال نافاس ثمانية ألقاب مع إشبيلية، هي يوروبا ليغ (كأس الاتحاد الاوروبي سابقاً) أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الاسباني مرة، وتم اختياره ثلاث مرات في فريق الموسم للدوري الأوروبي.ومع مانشستر سيتي الانجليزي، لعب نافاس في الفترة من 2013 الى 2017، فنال لقب الدوري مرة واحدة وكأس الدوري الانجليزي مرتين.