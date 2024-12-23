الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كيليان مبابي يكشف عن نقطة التحوّل في مستواه مع ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيليان مبابي يكشف عن نقطة التحوّل في مستواه مع ريال مدريد
A-
A+

كرة القدم

2024-12-23 | 00:52
كيليان مبابي يكشف عن نقطة التحوّل في مستواه مع ريال مدريد

سجّل وصنع هدفاً في المباراة الأخيرة لريال مدريد في العام 2024

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن تحسّن مستواه في ريال مدريد، وهو الذي سجّل وصنع هدفاً في المباراة الأخيرة لريال مدريد في العام 2024، ليقود الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة (4-2).
وأنهى مبابي العام 2024 برصيد 10 أهداف في "الليجا"، بعد بداية متباينة في مدريد، مع إصابات وبعض اللحظات الحاسمة التي لم تكن في صالحه.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، إلا أنه احتفظ بدعم زملائه في الفريق والمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي حذّره من أن تطول فترة تأقلمه.
كان حزم أنشيلوتي هو المفتاح بالنسبة لمبابي، وأشار المهاجم إلى أنّ الفشل جعله أكثر قوّة، مسلّطًا الضوء على ركلة الجزاء التي أهدرها في الهزيمة (1-2) على ملعب أتلتيك بلباو كنقطة تحوّل.
فمنذ ذلك الحين، سجل مبابي 4 أهداف في 4 مباريات، ويعتقد صاحب الـ26 عاماً، أنّ تلك الانتكاسة جعلته أقوى، وقال "نحن نتعرّف على بعضنا البعض بشكل أفضل، لقد غيّر وصولي العديد من الأشياء في الفريق، أشعر أنّني بحالة جيدة للغاية، ويمكن أن ترى على أرض الملعب أننا نفهم بعضنا بشكل أفضل".
وقال "يمكنني تقديم المزيد، أعلم أنّ لديّ الكثير لأقدّمه أكثر مما أظهره، ولكن أنا أتحسن في المباريات الأخيرة، وتلك الليلة في بلباو أفادتني كثيراً، لأنني وصلت إلى الحضيض، ثم أدركت أن عليّ أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص، وأن ألعب بشخصية".
ويتجه ريال مدريد الآن إلى استراحة منتصف الموسم قبل العودة للدوري أمام فالنسيا في 3 كانون الثاني - يناير المقبل.



كيليان مبابي يكشف عن نقطة التحوّل في مستواه مع ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إنتر ميامي يستعد لتصفية كاملة للنجوم في العام المقبل
فيديو - نافاس باكياً يعلّق حذاءه .. 15 لقباً بينها كأسيّ العالم وأوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق
01:15

توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق

تعرض مايكل أوين للمضايقات بسبب بعض توقّعاته المثيرة للاهتمام

01:15

توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق

تعرض مايكل أوين للمضايقات بسبب بعض توقّعاته المثيرة للاهتمام

فيديو - التميمة المُضحكة تصطاد الصيّاد
01:00

فيديو - التميمة المُضحكة تصطاد الصيّاد

في آخر المباريات التي خاضها أتليتكو مينييرو في الدوري البرازيلي

01:00

فيديو - التميمة المُضحكة تصطاد الصيّاد

في آخر المباريات التي خاضها أتليتكو مينييرو في الدوري البرازيلي

فيديو - طفل يُرقّص الكرة 2424 مرة في ملعب أياكس
00:58

فيديو - طفل يُرقّص الكرة 2424 مرة في ملعب أياكس

لاعب في فريق أياكس أمستردام الهولندي لفئته العُمرية

00:58

فيديو - طفل يُرقّص الكرة 2424 مرة في ملعب أياكس

لاعب في فريق أياكس أمستردام الهولندي لفئته العُمرية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024