كيليان مبابي يكشف عن نقطة التحوّل في مستواه مع ريال مدريد

سجّل وصنع هدفاً في المباراة الأخيرة لريال مدريد في العام 2024

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن تحسّن مستواه في ريال مدريد، وهو الذي سجّل وصنع هدفاً في المباراة الأخيرة لريال مدريد في العام 2024، ليقود الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة (4-2).

وأنهى مبابي العام 2024 برصيد 10 أهداف في "الليجا"، بعد بداية متباينة في مدريد، مع إصابات وبعض اللحظات الحاسمة التي لم تكن في صالحه.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، إلا أنه احتفظ بدعم زملائه في الفريق والمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي حذّره من أن تطول فترة تأقلمه.

كان حزم أنشيلوتي هو المفتاح بالنسبة لمبابي، وأشار المهاجم إلى أنّ الفشل جعله أكثر قوّة، مسلّطًا الضوء على ركلة الجزاء التي أهدرها في الهزيمة (1-2) على ملعب أتلتيك بلباو كنقطة تحوّل.

فمنذ ذلك الحين، سجل مبابي 4 أهداف في 4 مباريات، ويعتقد صاحب الـ26 عاماً، أنّ تلك الانتكاسة جعلته أقوى، وقال "نحن نتعرّف على بعضنا البعض بشكل أفضل، لقد غيّر وصولي العديد من الأشياء في الفريق، أشعر أنّني بحالة جيدة للغاية، ويمكن أن ترى على أرض الملعب أننا نفهم بعضنا بشكل أفضل".

وقال "يمكنني تقديم المزيد، أعلم أنّ لديّ الكثير لأقدّمه أكثر مما أظهره، ولكن أنا أتحسن في المباريات الأخيرة، وتلك الليلة في بلباو أفادتني كثيراً، لأنني وصلت إلى الحضيض، ثم أدركت أن عليّ أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص، وأن ألعب بشخصية".

ويتجه ريال مدريد الآن إلى استراحة منتصف الموسم قبل العودة للدوري أمام فالنسيا في 3 كانون الثاني - يناير المقبل.







