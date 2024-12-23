فضيحة جنسية في أحد أعرق الأندية الإفريقية

ماميلودي صن داونز هو أحد عمالقة كرة القدم في "القارة السمراء"

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وهو أحد عمالقة كرة القدم في "القارة السمراء"، في بيان رسمي لجؤه إلى مكتب قانوني للتحقيق في مزاعم حول سلوك غير لائق، قد يكون قام به جيري تشابالالا، المدير الفني لفريق كرة القدم للسيدات.

وجاء في البيان "علم مجلس إدارة نادي ماميلودي صن داونز عن ادعاءات السلوك غير اللائق التي قدمتها بعض اللاعبات ضد مدرب فريق السيدات جيري تشابالالا، وينظر النادي إلى هذه الادعاءات بجدية شديدة، وقام بتعيين فريق قانوني للتحقيق فيها، وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة".

وأضاف البيان "إذا توصل التحقيق إلى وقائع تستدعي اتخاذ إجراءات، فسوف يفعل مجلس الإدارة ذلك على الفور، وسوف يعلن عن نتائج التحقيق والإجراءات التي سيتم اتخاذها".

وأوضحت قناة (SABC SPORT) المحلية، أن تشابالالا، البالغ 44 عاماً، قد يكون متورطاً في فضيحة جنسية، قوامها التحرش ببعض لاعبات الفريق الذي يتولى قيادته منذ العام 2012.





