قفّاز بأربع أصابع .. فما هي القصة؟

بعيداً عن التعادل السلبي الذي ساد اللقاء بين فولهام وساوثامبتون

بعيداً عن التعادل السلبي الذي ساد اللقاء بين فولهام وساوثامبتون في لندن ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز، كانت لقطة المباراة هي القفاز الخاص بأربعة أصابع الذي وضعه آرون رامسديل في يده، والذي ذكّرنا بقفازات حراس مرمى آخرين مثل إيكر كاسياس أو دوناروما أو مانويل نوير.

وفي حالة رامسديل، استخدم حارس المرمى "القُفّاز الرمادي" لسبب محدد للغاية، فقد تم "دمج" الإصبع الأوسط والبنصر، بحيث تكون اليد اليسرى أكثر حماية بعد الإصابة في التاسع من تشرين الثاني - نوفمبر ضد ولفرهامبتون، والعملية التي خضع لها اللاعب لكسر الإصبع الأوسط.

أما الحالة الأكثر شهرة حتى الآن، فكانت حالة كاسياس، الذي استخدم هذا النوع من القفازات بسبب إصابة، حيث طلب حارس مرمى ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني من الشركة التي ترعاه في العام 2006، قفازاً خاصاً، وكان السبب خلع إصبعه في كأس العالم في ألمانيا.





