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توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق

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توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق
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كرة القدم

2024-12-23 | 01:15
توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق

تعرض مايكل أوين للمضايقات بسبب بعض توقّعاته المثيرة للاهتمام

في الماضي، تعرض مايكل أوين للمضايقات، بسبب بعض توقّعاته المثيرة للاهتمام، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.
وفي بداية الموسم، أطلق أوين توقّعُاً وصفه البعض بالجنون.
فقبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، افترض الكثيرون أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، سيستمر في المنافسة على اللقب الجديد بعد حملة شهدت ثلاث هزائم فقط.
لكن، وبعد بداية قوية نسبياً مطلع الموسم، عانى فريق المدرب بيب جوارديولا من سلسلة بائسة في الآونة الأخيرة، حيث خسر الفريق تسعة من آخر 12 مباراة، وفاز مرة واحدة فقط.
وعانى السيتي مرة أخرى بعد ظهر يوم السبت، حيث سقط في فخ الهزيمة (١-٢) أمام أستون فيلا، لتعود التعليقات التي أدلى بها مايكل أوين إلى الواجهة، حين تحدث إلى كازينو هوكس في 16 آب - أغسطس، وتوقّع أنّ مانشستر سيتي سيكافح من أجل إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.
وقال "آرسنال ومانشستر سيتي سيكونان ضمن توقعات الجميع تقريباً في المراكز الأربعة الأولى، وأعتقد أن ليفربول سيكون على الأرجح ضمن هذه المراكز أيضاً، على الرغم من وجود بعض التساؤلات حول مدى تأقلم آرني سلوت مع الفريق"، واضاف "كنت أفكر في نيوكاسل، لكن أستون فيلا فريق قوي، ويبدو أنه لا يزال يتحسن".
وقال اوين "فيما يتعلق بالترتيب، تفكيري هو أنّ السيتي سيتراجع قليلاً، وإذا لم يكن ة في السباق على اللقب بعد 10 جولات فإن الأولوية قد تذهب إلى فريق آخر، وأعتقد أنه قد تحدث مفاجأة كبيرة هذا الموسم. سأرشح أرسنال أولاً، وليفربول ثانياً، وأستون فيلا ثالثاً ومانشستر سيتي رابعاً".
وختم أوين"أعتقد أنّ السيتي قد يخسر اللقب هذا الموسم، لقد قدّم أداءً مذهلاً في الموسم الماضي، ولكن في مرحلة ما سيخفقون، عندما يزداد المنافسون الآخرون قوة وحكمة سيصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم، ولا أستبعد أن يكون ذلك هذا الموسم".



توقّع مجنون من مايكل أوين بداية الموسم .. بدأ يتحقّق

رياضة

كرة القدم

مايكل أوين

مانشستر سيتي

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