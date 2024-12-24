بات رئيساً مشاركاً في شيفيلد يونايتد .. من هو حلمي الطوخي؟

قام بشراء ملكية نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي

حلمي الطوخي، رجل أعمال أميركي من أصول مصرية، هو جزء من تحالف من المستثمرين، قام بشراء ملكية نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي من الأمير السعودي عبدالله بن مساعد.

وذكر شيفيلد يونايتد في بيان أمس الإثنين أنه أصبح تحت ملكية جديدة، لمجموعة (COH Sports) الاستثمارية التي تضم "عدداً من رواد الأعمال الناجحين والشركاء التجاريين والأصدقاء وقد تأسست للاستثمار في الفرص الرياضية".

ويقود المجموعة حلمي الطوخي ومواطنه رجل الأعمال الأميركي ستيفن روزن، وسينضم الثنائي إلى مجلس إدارة النادي كرئيسين مشاركين.

ووفق ما ورد، فإن الطوخي رجل أعمال وباحث في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو من مواليد مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، لأسرة من أصول مصرية، وهو "عالم" يحمل درجة الدكتوراة وله أوراق في تطوير تقنيات علاج السرطان.

والطوخي هو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك شركة أميركية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية اسمها (Guardant Health) وتم تكريمه عدة مرات بسبب إسهاماته في تطوير علاجات السرطان، وترشيحه في قائمة مجلة تايم لأكثر 50 شخصاً تأثيرا في مجال الرعاية الصحية عام 2018.







